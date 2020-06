Einer Eröffnung steht derzeit nichts im Weg. Einen Termin hat Burger King noch nicht genannt.

Wolters

Leer. Der Eröffnung des Burger-King-Restaurants an der Spier-Kreuzung in Leer steht – aktuell – nichts im Wege. Der erste Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg hat eine Beschwerde von Anwohnern gegen die Baugenehmigung der Stadt zurückgewiesen.