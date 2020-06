Radfahrerin muss nach Unfall in Bingum in Spezialklinik

(Symbolfoto)

dpa/Daniel Bockwoldt

Leer-Bingum. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen am Deich in Bingum gekommen. Dabei stießen zwei Fahrradfahrerinnen zusammen. Eine 48-Jährige aus Westoverledingen musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.