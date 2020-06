Leer. Die Polizei hat in Leer bei einem Mann, der den Beamten bereits wegen anderer Delikte bekannt war, ein Fahrrad sichergestellt, das nach Auffassung der Beamten gestohlen war. Innerhalb weniger Minuten hatten die Polizisten sogar den Eigentümer des Rades ausfindig gemacht.

