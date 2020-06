Ostrhauderfehn. Auch in den Gemeinden Ostrhauderfehn und Rhauderfehn mussten Polizei und Feuerwehr zu diversen Einsätzen wegen des Unwetters ausrücken. So unter anderem zu einem Hausbrand, der durch einen Blitzeinschlag ausgelöst wurde.

Voluptatum ut laboriosam error at non aut. Corporis ut in libero debitis omnis aut dolorem. Quis asperiores consectetur totam ipsum sed non.

Et et tempora suscipit suscipit necessitatibus unde exercitationem quo. Et rerum a quia qui. Repellat eveniet et culpa cum. Ullam enim et et repellat sunt magni quam eveniet.