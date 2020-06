Apen/Remels. Auf der Autobahn 28 an der Anschlussstelle Apen/Remels hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus Haren aus dem Verkehr gezogen.

