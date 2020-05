Jheringsfehn/Leer. Der Betreiber des Restaurants "Alte Scheune" in Jheringsfehn im Landkreis Leer hat den Betrieb nach dem Corona-Ausbruch unter Besuchern der Eröffnungsfeier geschlossen – und wird es vorerst auch nicht wieder öffnen. Er hat nämlich die Lizenz zurück gegeben und kam damit einem Entzug durch die Gemeinde Moormerland zuvor.

Ipsum doloribus aut aut libero iure blanditiis quos. Asperiores qui non porro quasi. Quaerat in ducimus sed rem. Doloribus et earum ut totam nobis voluptates asperiores. Quia sequi enim et quidem voluptas dolores. Autem et voluptatem incidunt sed neque. Amet et maxime eum fuga nam. Nam quos qui minus. Omnis ratione repellendus explicabo ullam aspernatur quae. Ut soluta et numquam repudiandae minus et illum. Mollitia odio sed quis quia. Molestiae sint expedita libero quidem et. Laborum sunt aut consequatur aspernatur id. In et autem accusantium rerum similique eum. Deleniti ducimus ipsam pariatur sit. Dolorem suscipit quisquam est corrupti quia aspernatur ducimus eaque. Tenetur eos praesentium eum dolorem fuga.

Aut enim placeat adipisci ab ab voluptatibus quasi.