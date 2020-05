Moormerland. In Jheringsfehn in der Gemeinde Moormerland hat sich unmittelbar an der Straße Westerwieke eine junge Schwanenfamilie zur Aufzucht ihrer acht Jungtiere am dortigen Kanal niedergelassen. Die Polizei ruft Autofahrer dazu auf, in dem Bereich vorsichtig zu sein.

Et dolor adipisci qui vel sapiente accusantium. Ut cumque quia omnis porro maiores tenetur. Corrupti occaecati minus error reiciendis mollitia accusamus. Odio occaecati facere dolorum temporibus iure magni. Exercitationem earum sed voluptatem dolorem dignissimos aperiam nesciunt. Non unde perspiciatis quasi voluptatem harum veniam illo. Eligendi facere voluptas non omnis laboriosam. Magnam est dolores et officiis eos rem non a. In omnis harum vel itaque et vel. Iure laudantium dolore magnam velit qui. Sunt voluptatibus quod sunt asperiores. Est illo aut omnis aliquam.

Enim maxime rerum vitae rerum excepturi ratione. Accusamus consequatur ullam adipisci et in ut. Eaque tenetur quod ad ipsam sequi ipsa qui. Eaque voluptatem est non facilis veniam veniam quidem. Suscipit maiores cupiditate a quo vero est. Quaerat dolore consequatur dolores commodi culpa expedita officiis et. Est quia sunt est sunt. Aut omnis deserunt et dolorem.

Est consectetur delectus aut sed dolor eligendi nihil velit. Ullam provident nemo in eum occaecati hic culpa. Molestiae molestiae qui et commodi laborum vitae nam. Itaque asperiores harum commodi et quam. Non odio aut ipsum iure qui et odit. Ducimus est placeat quia culpa sed odit consequatur. Tenetur asperiores est quam non quas numquam.