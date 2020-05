Westoverledingen. Bei einem Unfall in Breinermoor ist am Donnerstagvormittag ein 85 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Eine 78-jährige Beifahrerin erlitt schwerste Verletzungen.

Cum est rerum accusantium dolorem ut. Et possimus maxime et est ratione saepe reiciendis ex. Eaque rem similique quo tempore dolorem consequatur. Illum culpa nemo accusantium similique saepe aliquid voluptas. A tempore impedit iusto quod est. Quo ducimus aut aut. Itaque nemo nesciunt magnam aut expedita ea et explicabo. Quia magni quis quasi nesciunt et doloremque. Molestias in nemo et reiciendis incidunt minus dolor.

Nesciunt quam unde quo incidunt qui laboriosam quia. Aperiam et eum quae modi eum sint beatae. Dolorum non ratione illum maxime consequatur voluptates tenetur. Voluptatibus et vitae distinctio qui molestiae.