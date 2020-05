Jheringsfehn/Leer. Der Anwalt des Betreibers der „Alten Scheune“ in Jheringsfehn im Landkreis Leer droht mit Abmahnungen für Vorverurteilungen und falsche Behauptungen. Im Auge hat er dabei unter anderem den Landrat, die Gesundheitsministerin und die Medien. Erste Unterlassungs-Erklärungen hat er nach eigenen Angaben bereits erwirkt.

