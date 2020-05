Nach einer Feier im Restaurant "Alte Scheune" in Jheringsfehn steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter an.

Lars-Josef Klemmer/dpa

Leer. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Restaurant im Landkreis Leer steigt die Zahl der neuen Infektionsfälle weiter an. Am späten Nachmittag (17 Uhr) lag sie bei mehr als 30, teilte die Kreisverwaltung am Abend mit.