Die Windkraft an Land steckt bereits seit Längerem in der Krise. Das wirkt sich nun noch weiter auf die Beschäftigten von Enercon aus. (Symbolfoto)

Martin Alberts

Aurich. Die Beschäftigten von Enercon im In- und Ausland müssen in diesem Jahr auf das Urlaubsgeld verzichten. Bisher zahlte der Windenergieanlagenhersteller bis zu 50 Prozent eines Bruttomonatslohns aus. Als Grund nennt das Unternehmen die aktuelle Krise. Kritik am Vorgehen kommt von der IG Metall.