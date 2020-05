Leer. Der Leeraner Landrat Matthias Groote (SPD) hat sich am Mittwochmorgen freiwillig in häusliche Corona-Quarantäne begeben und arbeitet vorerst von zu Hause aus. Seine Frau hatte als Ostrhauderfehner Ratsvorsitzende Kontakt zum infizierten Grünen-Politiker Dieter Ertwiens-Buchwald. Betroffen sind auch weitere Ratsherren.

