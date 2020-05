Das Restaurant in Jheringsfehn im Landkreis Leer ist derzeit geschlossen.

Lars-Josef Klemmer/dpa

Leer. Die Fallzahlen mit Bezug auf den Corona-Ausbruch nach der Eröffnung eines Restaurants in Jheringsfehn im Landkreis Leer steigen weiter an. Inzwischen gibt es 27 infizierte Personen. Auch die Zahl der Personen in Quarantäne ist deutlich gestiegen. Die Redaktion gibt Antworten auf die Fragen, die jetzt wichtig sind.