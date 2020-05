Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

Emden. Der Gastgeber soll bei einer Feier in seinem Zuhause zusammengeschlagen worden sein und stirbt - am Landgericht Aurich hat am Dienstag der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Täter begonnen.