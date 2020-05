Einen per Haftbefehl gesuchten 33-jährigen Mann haben Bundespolizisten im Gewerbepark Rheiderland festgenommen.

Bundespolizei

Stapelmoor. Beamte der Bundespolizei haben am frühen Sonntagabend im Gewerbepark Rheiderland in Stapelmoor eine per Haftbefehl gesuchten 33-jährigen Mann festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundespolizei hervor.