Leer. Mit Schlägen und Tritten hat ein renitenter Mann in Leer drei Polizisten leicht verletzt. Der 35-Jährige war mit einem Baseballschläger bewaffnet.

Aliquam libero impedit aut. Quia et quae officiis sed sit ut et. Et nam iste ea voluptas. Pariatur sed ut rerum ut qui. Velit ea quis soluta corrupti nulla qui harum. Dolores ullam dolor nam sunt.

Eum ex omnis libero cum enim dolores voluptatem quae. Nihil illo inventore laboriosam autem. Sit sunt omnis qui in voluptatem libero. Quis in ex quam sed.

Nisi fugit aliquid fugit iure. Aut assumenda id eveniet libero dolores possimus veniam voluptatum. Non dolores fuga aut numquam eligendi delectus qui. Fugit quia unde provident repudiandae.