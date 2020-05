Filsum. Bei einem Unfall auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer-Ost ist am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein Auto im Graben gelandet. Nach ersten Informationen der Polizei wurden die beiden Insassen leicht verletzt. Kurz zuvor hatte es einen weiteren Unfall auf der B 436 an der Auffahrt Leer-Ost gegeben.

