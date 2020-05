(Symbolfoto)

Daniel Gonzalez-Tepper

Stapelmoor. In Stapelmoor ist am Montagnachmittag ein Wohnhaus am Möhlenweg von einem Brand vollständig zerstört worden. Anwohner hatten um 15.09 Uhr einen Dachstuhlbrand gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Dach nach Angaben der Kreisfeuerwehr Leer bereits in Vollbrand.