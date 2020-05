Äste brechen ab: Kind kommt in Leer nicht mehr aus Baumkrone CC-Editor öffnen

Mit einer Leiter konnten die Feuerwehrleute an den Jungen herankommen und ihn sicher nach unten begleiten.

Kreisfeuerwehr Leer

Leer. Weil beim Hinaufklettern in eine Baumkrone mehrere Äste abbrachen, ist ein neunjähriger Junge in Leer am Dienstagabend nicht mehr aus eigener Kraft zurück zum Boden gekommen. Die Feuerwehr musste anrücken, um das Kind zu retten.