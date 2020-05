Farbschmierereien an zwei ostfriesischen Grundschulen CC-Editor öffnen

Die Polizei fahndet nach Tätern, die Grundschulen in Rhauderfehn und Völlenerfehn mit Farbe beschmiert haben.

Jörn Martens

Völlenerfehn / Rhauderfehn. Zu zwei Fällen von Farbschmierereien an Grundschulen ist es in Völlenerfehn und in Rhauderfehn gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern.