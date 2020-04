Burlage. Die Corona-Krise trifft nun auch das für Anfang Juni geplante Dorfgemeinschaftsfest in Burlage im Landkreis Leer. Die Veranstalter sagten die dreitägige Feier jetzt ab. Damit entfällt auch der auf dem Fest vorgesehene Auftritt von Sängerin Kerstin Ott.

