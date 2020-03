Leer/Emden. Die Polizeiinspektion (PI) Leer/Emden hat in den vergangenen zehn Tagen bei Kontrollen im Zusammenhang mit den Verboten zur Eindämmung des Coronavirus 42 Anzeigen erstattet. Das geht aus einer ersten Zwischenbilanz hervor, welche die PI am Montag veröffentlicht hat.

Die PI hatte seit dem 20. März 2020 in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ordnungsämtern verstärkt Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung der Verfügung zu überprüfen. Sie wurden im gesamten Landkreis Leer, der Stadt Leer und der Stadt Emden durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung. Hierbei wurde sowohl das Verhalten der einzelnen Bürger, als auch von Gewerbebetreiben in den Fokus genommen.



In dieser Zeit wurden insgesamt 50 Feststellungen getroffen. Die Maßnahmen der Polizei reichen von einer Identitätsfeststellung über einen Platzverweis bis zur Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren und damit verbundener Anordnung zur vorübergehenden Schließung eines Gewerbes. Die Kontrollorte sind völlig unterschiedlich. Die Polizei war sowohl in Parkanlagen oder Sportplätze, aber auch abgelegene und nicht immer öffentlich zugängliche Plätze, wie zum Beispiel den Deichen präsent. Als sehr positiv bewertet die Polizei die Rückmeldungen und Hinweise aus der Bevölkerung, ihnen wurde konsequent nachgegangen. Die PI hat seit dem 20. März 2020 insgesamt 36 Ordnungswidrigkeiten und sechs Straftaten wegen des Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung eingeleitet.

Appell an Eltern: Kindern Wichtigkeit erklären!

"Natürlich ist grundsätzlich jeder Verstoß zu viel, aber das Gros der ostfriesischen Bevölkerung hält sich an die Regelungen der Allgemeinverfügung. Dies merken wir auch anhand der vielen verunsicherten Anfragen der Bürger. Ich denke, dass der Landkreis, die Städte, die Gemeinden und wir durch unsere aufklärende Arbeit Verständnis für diese verstärkten Kontrollmaßnahmen schaffen. Dafür erhalten wir auch viel positive Resonanz, was mich persönlich stolz macht", wird Johannes Lind, Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, in der Mitteilung zitiert

Der Vergleich der Wochenenden (20. bis 22. und 27. bis 29. März 2020) zeigen den Schutzmännern zufolge bereits den erwünschten Erfolg. Die Anzahl der Feststellungen reduzierte sich von 22 Fällen auf zwölf Fälle. Bei den Überprüfungen fallen vor allem Jugendliche in Gruppen auf, welche die Erfordernis der Kontrollmaßnahmen mehr oder minder ernst nehmen. Aus diesem Grund appelliert die PI Leer/Emden auch an die Eltern, ihren Kindern die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Kontaktbeschränkung zu erklären und sie über das Corona-Virus zu informieren.