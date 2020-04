Die Hunde "Houston" und "Agathe" aus dem Tierheim in Stapelmoor suchen ein neues Zuhause und sollen am besten gemeinsam vermittelt werden. Foto: Johanna Flint

Stapelmoor. Eigentlich hat das Tierheim Stapelmoor wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Doch die Verantwortlichen möchten nun trotzdem weiterhin Tiere an ein neues Zuhause vermitteln, die nach telefonischer Absprache begutachtet und aufgenommen werden können. So geht unsere Serie "Tierfreunde aufgepasst!" also doch weiter - heute geht es um den fünfjährigen "Houston" und die zwölfjährige "Agathe".