Papenburg/Weener. An der Autobahnabfahrt Papenburg/Weener ist seit Montag, 30. März 2020 die Brücke in Richtung Papenburg gesperrt. Die Auf- und Abfahrtrampen bleiben befahrbar, Umleitungen sind ausgeschildert.

