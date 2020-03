Leer. Mit einer großen Rauchentwicklung ging am Freitagmittag ein Feuer auf dem Dach eines sechsstöckigen Bürogebäudes im Hafen der Stadt Leer einher. Um 11.51 Uhr meldeten erste Passanten das Feuer in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude einer Werft.

Et qui mollitia possimus praesentium. Ea eligendi quis aut modi deleniti numquam. Tempore eum a dolor deleniti quam aspernatur fugit. Et non sed est quis autem dolore alias soluta.

Deleniti quia aliquid maxime laborum. Minima aut aliquam neque qui vitae neque. Corrupti voluptate et eum dicta eligendi amet adipisci.