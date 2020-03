Mann droht Mitarbeitern der Arbeitsagentur in Leer mit dem Tod CC-Editor öffnen

Mitarbeitern der Agentur für Arbeit in Leer wurde mit dem Tod gedroht. Symbolfoto: Michael Gründel

Leer. Während eines Telefongesprächs hat ein 53-jähriger Mann aus Weener den Mitarbeitern der Agentur für Arbeit in Leer mit dem Tod gedroht. Zudem kündigte er an, mit einem Lkw in das Gebäude fahren zu wollen.