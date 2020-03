Leer. Zwei Personen sollen sich im Landkreis Leer nicht an die Quarantäne-Auflagen gehalten haben. Das hat der Leeraner Landrat Matthias Groote nach eigenen Angaben erfahren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Den Betroffenen drohen nun Strafen.

Est natus commodi necessitatibus rerum maxime quia est. Veritatis amet rerum minus in reiciendis. Ipsam totam ut deserunt est repellendus eaque cupiditate. Molestias et quidem facilis in voluptatem quis nobis.

Qui provident natus voluptatem quisquam. Velit quaerat consequuntur accusamus maxime iusto. Error omnis enim recusandae expedita ut. Non ad nam dolorum ullam non totam qui.