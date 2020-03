43-Jähriger nach Brand in Emden nicht mehr in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Die Ursache für das Feuer in diesem Mehrfamilienhaus in Emden ist der Polizei zufolge noch unklar. Foto: Michael Hillebrand

Emden. In Emden ist nach einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein 43 Jahre alter Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Er war bewusstlos geworden und konnte von der Feuerwehr im letzten Augenblick gerettet werden. Sein Zustand besserte sich am Mittwoch.