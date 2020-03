Emden. In Emden ist bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Nesserlander Straße ein 43 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er war bewusstlos geworden und konnte von der Feuerwehr im letzten Augenblick gerettet werden.

