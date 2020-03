Zehn Mähroboter aus Baumarkt in Leer gestohlen CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Leer. Unbekannte sind in Leer in einen Baumarkt an der Nüttermoorer Straße eingedrungen und haben aus einem Hochregallager insgesamt zehn Mähroboter entwendet.