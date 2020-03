Leer. Bis zu 70 Patienten, die einen Corona-Test in Georgsheil und Nortmoor im Landkreis Leer abgegeben haben, müssen erneut einen Abstrich machen lassen. Sie hatten tagelang vergeblich auf die Ergebnisse gewartet und mussten in Quarantäne verbleiben.

