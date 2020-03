Westoverledingen. In Mitling (Gemeinde Westoverledingen) hat ein unbekanntes Tier mehrere Schafe gerissen und mehrere schwer verletzt. Insgesamt starben elf Tiere. Ob es ein Wolf war, ist noch nicht klar.

