Westoverledingen. In Mitling (Gemeinde Westoverledingen) hat ein unbekanntes Tier mehrere Schafe gerissen und mehrere schwer verletzt. Insgesamt starben mindestens 25 Tiere. Ob es ein Wolf war, ist noch nicht klar.

