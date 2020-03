Ostrhauderfehn. Der Chirurg Dr. Thomas Baxmannn, der das Medizinische Versorgungszentrum in Ostrhauderfehn leitet und auch Patienten aus dem Emsland versorgt, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Weil er dies zunächst nicht bemerkte, wurden insgesamt 161 Patienten sowie acht Mitarbeiterinnen behandelt. Viele stehen nun unter Quarantäne.

