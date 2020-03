Zwar fahren von Emden aus weiterhin Fähren auf die Insel Borkum, aber es dürfen nur noch Insulaner an Bord, die auf Borkum ihren Erstwohnsitz haben. Foto: Frank Loger

Emden/Borkum. Wegen des Coronavirus sind die ostfriesischen Inseln seit Montag weitgehend abgeriegelt, also auch die Insel Borkum. Überrascht waren in erster Linie die Urlauber und Kurgäste, die am Morgen die Fähre nicht betreten durften, ergab eine Recherche am Fährableger in Emden.