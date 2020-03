Groningen. Seit Freitag gibt es in der Provinz Groningen fünf bestätigte Corona-Fälle. Dadurch hat sich die Zahl von anfangs zwei am Mittwochabend innerhalb von zwei Tagen mehr als verdoppelt. Patient Nummer fünf wohnt in der Stadt Groningen und steht unter Hausquarantäne, teilte das Gesundheitsamt der Provinz Groningen mit.

