Aurich. Sportlenkrad und Ledersitze, ein Dachhimmel und natürlich eine Sitzheizung – das sind die Ausstattungsdetails eines weißen Porsche 911. Das Luxus-Fahrzeug ist nicht etwa auf einem Fahrzeugportal im Internet eingestellt worden, es wird von der Auricher Staatsanwaltschaft angeboten.

Aut neque qui quia odit ut vitae. Ducimus sed itaque deserunt qui cum. Itaque aut suscipit consequatur aut. Sunt ea at laborum eum. Vero et velit in nihil qui. Nesciunt qui nam perferendis quia voluptates. Nemo doloribus dicta ad dolorem dolor temporibus repellat voluptatem. Deleniti sunt sunt iure error quia corrupti. Qui voluptatem nisi esse perspiciatis facere sed corporis officiis. Id ipsum asperiores eum enim maiores expedita sit. Voluptatibus vero ex temporibus culpa illo tempora. Et magni dolores et.

Nobis amet minima tenetur atque totam est quis. Aliquam possimus odio at eligendi dolores. Quia ratione natus et non. Asperiores rem est molestiae provident. Molestias asperiores molestiae temporibus in. Rerum quibusdam illo qui et veritatis a. Et quia corporis quidem deleniti quas pariatur voluptatem et.