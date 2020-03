Mercedes in Leer während der Fahrt in Brand geraten CC-Editor öffnen

Die Mercedes E-Klasse brannte trotz des Eingreifens der Feuerwehr fast vollständig aus. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

Leer. In der Stadt Leer ist am Donnerstagmittag am Südring eine Mercedes E-Klasse während der Fahrt aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt.