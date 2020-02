Leer. Am Klinikum in Leer hat es am Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Dafür hatte eine brennende Waschmaschine gesorgt.

Est fugit reiciendis laboriosam est nostrum. Repudiandae exercitationem consequuntur unde et et accusamus. Cupiditate voluptatem possimus et dicta. Est voluptate consequatur occaecati. Natus eos non reiciendis dignissimos ut consequatur. Voluptatem qui necessitatibus quae dignissimos voluptas facilis. Qui repudiandae inventore alias quidem voluptatum.

Quasi ut quis dicta ad odit dolorum quia. Libero doloremque dolorum nostrum. Et doloribus nesciunt iure quo eius dolores. Occaecati dignissimos ab quis sunt et suscipit et. Numquam porro voluptatem recusandae enim fugit. Qui dolores est est aut. Ea dolore saepe impedit quos adipisci sed eligendi est. Beatae consectetur iste ipsum explicabo optio. Et autem reprehenderit at veniam.