In ihren pastoralen Dienst eingeführt wurde Sibylle Mau (Zweite von links) in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Flachsmeer. Christine Wahrheit hieß die neue Pastorin und ihren Ehemann Klaus Bajohr-Mau (Mitte) willkommen. Bei dem Gottesdienst mit dabei waren auch Michael Maas, Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Ihren und Torsten Brettmann, Pfarrer in St. Bernhard Flachsmeer (von links). Foto: Hermann-Josef Döbber

Flachsmeer. Mit einem feierlichen Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Kirche in Flachsmeer ist die neue Pastorin Sibylle Mau in ihren pastoralen Dienst eingeführt. Die Stelle war seit mehr als einem Jahr vakant.