Die IG Metall Leer-Papenburg und der DGB hatten zu der Menschenkette in Leer aufgerufen. Sie reichte vom DGB-Haus an der Janstraße bis zum Denkmalplatz. Foto: IG Metall Leer-Papenburg up-down up-down Ein Jahr Ukraine-Krieg 200 Menschen bilden Kette für den Frieden in Leer Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.02.2023, 12:12 Uhr

Mit einer Menschenkette für den Frieden haben am Freitagnachmittag in Leer in Ostfriesland etwa 200 Teilnehmer für Frieden und Abrüstung und mehr Diplomatie demonstriert.