Zerstörtes Wohnhaus in Ostrhauderfehn: Brandursache steht fest

Vollkommen zerstört wurde dieses Wohnhaus an der Kirchstraße in Ostrhauderfehn. Foto: Henrik Zein

Ostrhauderfehn. Schock für ein Ostrhauderfehner Ehepaar: Ihr frisch renoviertes Wohnhaus an der Kirchstraße in Ostrhauderfehn wurde in der Nacht zu Sonntag bei einem Feuer zerstört. Nun steht die Brandursache fest.