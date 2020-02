Scheiterte im "Recall": Janina Mödden aus Bunderhee. Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

Bunderhee/Sölden. Janina Mödden aus Bunderhee hat es bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) im sogenannten "Recall" in Sölden in Österreich nicht geschafft weiterzukommen. Ihr Lied "Empire State Of Mind (Part II)" von Alicia Keys war wohl technisch einfach zu anspruchsvoll.