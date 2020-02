Erneut Polizeieinsatz an Fetenscheune in Leer CC-Editor öffnen

Zwei verletzte Männer sind der Polizei zufolge das Ergebnis einer Schlägerei vor der Fetenscheune in Leer. Symbolfoto: Cherkas/colourbox.de

Leer. Erneut ist es an der Diskothek Fetenscheune in Leer am Wochenende zu einem Polizeieinsatz gekommen. Den Beamten zufolge waren vier Männer an einer Schlägerei beteiligt.