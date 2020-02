Zum Löscheinsatz rückte die Feuerwehr Ostrhauderfehn an. Symbolfoto: Gerd Schade

Rhauderfehn. Offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist ein hölzernes Wartehäuschen an einer Bushaltestelle in Rhauderfehn. Ein Papenburger bemerkte das Feuer in der Nacht zu Sonntag und schlug Alarm.