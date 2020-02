Ostrhauderfehn. Nach dem Brand eines Familienhauses in Ostrhauderfehn ist das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar.

Durch das Feuer entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.

Wie die Beamten weiter mitteilten, war der Brand in dem Haus an der Kirchstraße in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Gegen 3 Uhr sei einem Taxifahrer ein starker Feuerschein im Erdgeschoss aufgefallen. Der Mann habe sofort Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Das Eigentümer-Ehepaar des Hauses war laut Polizei nicht zuhause. Sie wurden von Nachbarn verständigt und kommen zunächst bei Angehörigen unter.

Um die Ursache für den Brand zu ermitteln, beschlagnahmten die Beamten das Haus.