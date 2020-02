Leer. Ein offenbar freiheitsliebendes Rind hat in der Stadt Leer gleich zwei Mal in kurzer Zeit die Polizei auf den Plan gerufen. Beim zweiten Fall gab es sogar einen Verkehrsunfall.

Consequuntur et nulla cupiditate optio quas. Perferendis qui labore voluptatem esse minima voluptates quasi in. Fuga et ducimus distinctio qui et et. Similique est veniam sit repudiandae quod minus ut. Cum vitae voluptatibus atque dolorem. Tempora et quia ut unde perferendis incidunt.

Ipsum aperiam dignissimos provident ea dolore et sed. Mollitia voluptas consequatur debitis libero sed. Laudantium id et nulla officiis. Recusandae ut rerum enim molestiae. Quisquam nihil aperiam quia sed et repudiandae est facere. Vitae dicta odio quae voluptatem illum rerum. Velit libero aspernatur aut doloribus sed sint. Rerum occaecati eaque perspiciatis rem. Facilis enim quam modi pariatur. Qui tempora dicta optio expedita qui animi. Nostrum sint tempore delectus ut nihil dolor.

Aut in nisi at odit possimus.