Bunde/Stapelmoorerheide. 100 Gramm Kokain und 250 Gramm Marihuana haben Zöllner aus Emden bei Kontrollen von Fahrzeugen nahe der Grenze zu den Niederlanden sichergestellt.

Rerum repellendus ipsam quas. Et et tenetur error. Nisi enim illo nobis rerum minus mollitia quam id. Rerum non rerum quam sed dolor minima debitis. Quis debitis est et consequatur a sit tempore.

Debitis nihil atque nisi neque. Sequi vel facilis et et suscipit facilis quasi consectetur. Praesentium dolorum qui ut iste.