Neermoor/Riepe. Ein Verkehrsunfall, der nach Angaben der Polizei im Zusammenhang mit Sturmtief "Sabine" steht, hat sich am Dienstagvormittag auf der Autobahn 31 in Ostfriesland ereignet. Eine Sturmböe erwischte den Lkw eines 47-Jährigen, woraufhin das Fahrzeug in die Mittelschutzplanke geriet.

