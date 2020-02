Erneut vor der DSDS-Jury singen wird am Samstag Janina Mödden aus Bunde im Landkreis Leer. Beim ersten Auftritt rettete "Poptitan" Dieter Bohlen ihr Weiterkommen. Foto: TVNOW/ Stefan Gregorowius

Bunde. Am kommenden Samstag, 15. Februar 2020, ist Janina Mödden aus Bunde in Ostfriesland wieder im Fernsehen zu sehen. Dann wird ihr Auftritt in der zweiten Runde – dem sogenannten Recall – bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ausgestrahlt.